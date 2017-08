BIBIONE (VENEZIA) – Truffa del resto, arrestato un ladro colto in flagranza di reato, mentre stava tentando di tenersi i soldi confondendo il commerciante con una banconota, per non consegnargli realmente il dovuto.

La truffa è stata sventata da una pattuglia della polizia locale in borghese a Bibione, in provincia di Venezia. Come racconta Il Gazzettino, gli agenti hanno arrestato un cittadino romeno di 39 anni, Vaduva Costantin Daniel, che stava fuggendo verso Lignano Sabbiadoro.

“Le manette ai polsi del rumeno – spiega il comandante della Polizia Locale del Distretto Veneto Est, Andrea Gallo – sono scattate l’altro giorno quando è stata intercettata da una pattuglia in borghese una Golf che veniva da tempo ricercata dalle forze di polizia di Veneto e Friuli in quanto gli occupanti erano stati segnalati come persone specializzate nella cosiddetta truffa del resto“.

La truffa in questione consiste nel comprare dei prodotti, anche a poco prezzo, mostrare una banconota al commerciante come se la si volesse usare per pagare la marce ma confondendolo con il resto, e alla fine andarsene con tutti i soldi.