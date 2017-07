PADOVA – Tutti in bicicletta in autostrada per protestare contro Laura Boldrini. Il caso del poliziotto che insulta il profugo in autostrada, invece di multarlo e mantenere un comportamento decoroso e rispettoso che il suo ruolo richiede, e la presidente della Camera accende gli animi e divide. C’è chi infatti condanna il comportamento incivile dell’agente, che nonostante la gravità dei fatti se l’è cavata con lo stipendio dimezzato e non è stato licenziato, e chi invece non solo lo difende, ma attacca la Boldrini e organizza su Facebook proteste e manifestazioni.

Marina Lucchin sul quotidiano Il Gazzettino scrive che la protesta delle bici in autostrada, per una pedalata tra Padova e Venezia passando dall’A4, arriva da Matteo Stoco su Facebook. Solo una goliardata che però si è trasformata in una vera e propria occasione di protsta: