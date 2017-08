PORDENONE – “Salvate nostra figlia: basta un semplice prelievo del sangue o della saliva per capire se si può essere donatori di midollo compatibili”. È l’appello disperato di papà Fabio e mamma Sabina, la cui storia è raccontata dal Gazzettino. La loro bambina di tre anni è affetta da una rarissima forma di leucemia che colpisce uno o due bambini su un milione.

Si stima, scrive il quotidiano locale, che esista un donatore (compatibile) ogni 100mila persone. Difficile ma non impossibile. Papà e mamma sperano nel miracolo. La loro figlioletta ha appena concluso il terzo ciclo di chemioterapia in una struttura ospedaliera del Centro Italia. Il primo non aveva dato alcun risultato, il secondo aveva sortito effetti migliori, ma successivamente nella piccola si era verificata una ricaduta. Il terzo ha messo a dura prova il suo corpicino già debilitato. Ora si attendono gli esiti”.

Fondamentale è trovare un donatore. Per questo i genitori si appellano alla solidarietà di tutti, chiedendo a quante più persone possibili di sottoporsi alla verifica di compatibilità. Per farlo basta contattare l’Admo (Associazione italiana donatori midollo osseo) allo 0239000855 o il Centro trasfusionale di Pordenone allo 0434399924.

Infine il Gazzettino che

per diventare potenziali donatori di midollo osseo è necessario sottoporsi ad un prelievo di sangue (o di saliva) in un Centro Ospedaliero accreditato. Per iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo il volontario deve avere una età compresa tra i 18 e i 35 anni (non aver ancora compiuto il 36° anno) e godere di buona salute. Gli esami di tipizzazione HLA necessari per l’iscrizione sono totalmente gratuiti e non necessitano di impegnativa medica. Per maggiori informazioni cliccare QUI. TROVARE IL CENTRO DONATORI PIÙ VICINO per iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo? Cliccate QUI. Ecco infine la mappa delle SEDI ADMO più vicine a voi: cliccate QUI.