Terlizzi, bimbo di 5 anni morto annegato in piscina

BARI – Un bambino di 5 anni di Terlizzi è annegato nella piscina di una villa, adibita a struttura ricettiva estiva. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di oggi 7 luglio. Ancora incerte le cause dell’annegamento, su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Molfetta insieme alla Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Bari.

In base alle prime informazioni, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, sembra che il piccolo fosse in compagnia del fratello diciottenne e stava facendo il bagno nella piscina, profonda due metri, nella struttura di un’associazione del posto aperta ai soci. Non è stato ancora accertato se al momento dell’incidente fosse o meno presente l’assistente al salvataggio.

Sono inoltre in corso verifiche allo scopo di accertare se l’associazione abbia o meno tutte le autorizzazioni per l’attività natatoria aperta ai soci e l’eventuale obbligo di presenza costante di un assistente al salvataggio durante le ore di fruizione della piscina.