Black out, in Italia torna l’incubo: caldo record, poca acqua e troppi condizionatori

ROMA – Caldo record, poca acqua e troppi condizionatori. Presto anche senza luce? L’estate 2017 rischia di battere il record dei disagi subiti dagli italiani. L’afa pesante e siccità grave non bastano. La sgradita sorpresa potrebbe venire dalla corrente elettrica e dai black out. Come scrive Federico Rendina per Il Sole 24 Ore, l’altolà lanciato un paio di mesi fa da Entso-E, l’associazione degli operatori di rete europei, sta per concretizzarsi. La nuova seconda ondata combinata di calura e siccità e in atto proprio in questi giorni. E la richiesta di elettricità, pressata dai condizionatori, si avvicina al picco della disponibilità. Insomma, il sistema elettrico è in affanno. E per non rischiare gravi guasti al sistema e veri blackout potremmo essere obbligati a ricorrere a una serie di interruzioni “di sicurezza”.

L’allarme c’è, confermano gli operatori sull’onda della preoccupante diagnosi diffusa a inizio giugno da Entso-E. “Rischi soprattutto per l’Italia centrale e il Nord“, riferisce il Summer Outlook 2017 diffuso dall’associazione a cui aderisce anche Terna, il nostro operatore della rete nazionale.

Ma quali sono le ragioni della crisi? Scrive Il Sole 24 Ore: