BOLOGNA – Morire a 24 anni sbalzata fuori dalla propria auto, forse perché si era senza le cinture di sicurezza allacciate. Giorgia Spettoli, bolognese, ha perso la vita così.

Viaggiava da sola sulla sua Opel Adam quando, all’altezza del chilometro 7 lungo la A13 in direzione Bologna, poco dopo il casello di Bologna Interporto, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il new jersey centrale.

Nell’impatto, spiega Biagio Chiariello su FanPage, Giorgia è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, mentre l’auto è finita nella scarpata a destra della carreggiata. Giorgia è morta probabilmente sul colpo, sbattendo contro l’asfalto della strada.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di un’altra automobilista, che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata la polizia Stradale di Altedo, assieme ai vigili del Fuoco.

Scrive FanPage:

Gli accertamenti sulla dinamica del dramma sono ancora in corso, ma è probabile che Giorgia non indossasse le cinture di sicurezza. La ragazza abitava con la madre e la nonna a Casalecchio di Reno. Era una grande tifosa del Bologna Calcio, come si vede sul suo profilo Facebook in cui appare con addosso la maglia rossoblù. Profilo che nel corso della giornata di ieri si è riempito di messaggi di cordoglio di molti amici che hanno appreso la notizia luttuosa.