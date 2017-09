BOLOGNA – “Questa gente deve andarsene, non si può vivere così, quando i nostri figli escono devono essere liberi di farlo in totale sicurezza”. Lo ha scritto su Facebook il padre di una delle tre ragazze molestate ieri sera, 3 settembre, in piazza Maggiore a Bologna poco prima di un concerto. Per l’episodio è stato arrestato un 37enne del Bangladesh.

Il padre della ragazza ha commentato una notizia sulla pagina social dell’emittente locale E’tv. Nel commento, l’uomo inoltre ringrazia chi era vicino alle giovani vittime ed è intervenuto facendolo arrestare. Poi, rispondendo ad altri utenti, lancia una sorta di appello: “Non voltatevi mai dall’altra parte quando succedono queste cose, intervenite sempre, se abbassiamo la testa è finita”.