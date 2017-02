Bologna, nuovi scontri tra studenti e forze dell’ordine

BOLOGNA – Continuano i disordini a Bologna dopo le proteste degli studenti per l’installazione di alcuni tornelli alla facoltà di Lettere.

Dopo un corteo per il centro di Bologna durato oltre un’ora, i collettivi universitari hanno tentato di sfondare il cordone delle forze di polizia davanti al rettorato in via Zamboni. Gli agenti lo hanno respinto con una carica durante la quale sono stati fermati almeno due giovani.

“36 Libero. Ubertini e coccia fuori da Bologna”, è il cartello in cima al corteo utilizzato dagli antagonisti per tentare di affrontare gli agenti di polizia. Durante il parapiglia sono stati lanciati tre grossi petardi, sono volate bottiglie di vetro, è stato divelto qualche bidone della spazzatura in zona universitaria. Alla manifestazione partecipa circa un migliaio di persone.

Segui la diretta del Corriere della Sera: