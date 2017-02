Bologna, via Petroni: rapporto orale in pubblico. I commercianti filmano

BOLOGNA – Due ragazzi fanno sesso orale in pieno centro a Bologna, in via Petroni, e alcuni commercianti della zona filmano tutto per denunciare il degrado del capoluogo emiliano.

Rachid Daniane e Massimiliano Bolelli, rispettivamente titolare del Cafè Paris e del Balanzone, nonché presidente e vicepresidente dell’Associazione Bologna Centro storico, hanno voluto riprendere la scena coi telefonini per dare forza alle proprie lamentele sulla situazione nel centro città bolognese.

Scrive Francesco Pandolfi sul Resto del Carlino:

I protagonisti del video, un ragazzo e una ragazza, probabilmente studenti e ben vestiti, si guardano, poi lei con molta tranquillità e zero riservatezza si abbassa su di lui. Il tutto dura pochi secondi, perché dopo un po’ passa un ragazzo in bici che prosegue tranquillo la sua pedalata, ma che rompe l’amplesso. Scene così, in via Petroni e nel resto della zona universitaria, non sono certo una novità.

I due amanti in questione, anzi, hanno quanto meno aspettato la notte, visto che tempo fa una coppia, spinta dalla passione, decise di fare sesso in pieno giorno appoggiata a un’auto nella poco lontana via del Guasto. Anche in quel caso i due furono subito immortalati dallo scatto di un residente, sempre meno sorpreso da quello che stava vedendo perché non era neanche la prima volta che accadeva una cosa del genere.