Bolzano invasa da bici elettriche, multe salatissime per chi le modifica

BOLZANO – Bolzano invasa di e-bike, le bici elettriche che aiutano ad andare in montagna e che sono comode anche per muoversi in città. Parallelamente alla diffusione normale, si sta diffondendo però la moda” di modificarle per renderle più veloci ed efficienti, aumentando allo stesso tempo il rischio che finiscano addosso a qualche pedone. Per questa ragione, la città altoatesina spiega che chi le modifica rischia una multa salata, che arriva a qualche migliaia di euro.

“Questi mezzi per norma non possono superare i 25 chilometri all’ora – sottolinea il capo dei vigili Sergio Ronchetti -. Con questi mezzi truccati si può sfrecciare anche a 40 chilometri orari” e quindi, in caso di modifica, si rischiano multe salatissime dato che per la legge, la bici che diventa a tutti gli effetti un ciclomotore deve avere bollo, l’utilizzo del casco e l’assicurazione.