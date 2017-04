Boretto: fa il bagno nel Po e scompare. Cercasi donna dal pomeriggio di Pasqua

BORETTO – Sono riprese la mattina di Pasquetta le ricerche di una donna scomparsa domenica 16 aprile verso le 17.30 mentre faceva il bagno nel Po all’altezza del cosiddetto ‘spiaggione’ di Boretto, in provincia di Reggio Emilia. La donna era da poco entrata in acqua quando alcuni testimoni l’hanno vista sbracciarsi, poi sparire alla vista.

Un giovane che era in sua compagnia ha dato l’allarme al 112: sono intervenute pattuglie di Boretto e Gualtieri, assieme ai vigili del fuoco con elicottero, gommoni e sommozzatori. Tra gli effetti personali della donna non sono stati trovati documenti: sono in corso accertamenti anche per risalire alla sua identità.

Aggiunge la Gazzetta di Mantova: