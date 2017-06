Borgaro Torinese, condominio a rischio crollo: sgomberate 14 famiglie

BORGARO TORINESE (TORINO) – Condominio a rischio crollo. Notte di paura per quattordici famiglie di Borgaro Torinese, Comune alle porte del capoluogo piemontese.

Circa alle 18:30 di lunedì 26 giugno è scattata l’emergenza e poco dopo una parte della struttura in paramano è crollata, costringendo i vigili del fuoco di Torino e del distaccamento di Caselle a chiedere l’evacuazione. E nella notte la facciata è in parte crollata.

Nella serata le quattordici famiglie che abitano nel palazzo sono state fatte sgomberare per il timore che l’intero palazzo potesse crollare. Si tratta del condominio di via Spagna 5, spiega La Stampa.

In tutto sono circa una trentina le persone che hanno dovuto lasciare il proprio appartamento. Alcune di loro sono state accompagnate in hotel, al “Tre Valli” di Borgaro, mentre altre sono state ospitate da partenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Torino Stura e Caselle e i carabinieri di Venaria e Caselle. L’intera area è stata isolata. Il palazzo ha sei piani ed è stato costruito alla metà degli anni Settanta.

Scrive La Stampa:

Al momento non si conoscono le cause del cedimento ma tra le persone presenti sul posto si parla di alcuni lavori eseguiti nel palazzo nei mesi scorsi per risolvere un problema di fughe di gas. Il timore è che quell’intervento possa aver compromesso l’edificio.