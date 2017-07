Boscoreale, annuncia suicidio su Facebook e si dà fuoco: morto un 42enne

NAPOLI – Ha lasciato due lunghi videomessaggi sulla sua pagina Facebook, spiegando le motivazioni del gesto, poi si è suicidato dandosi fuoco nel suo studio professionale di geometra a Boscoreale (Napoli). Quando sul posto sono arrivati Vigili del fuoco e Forze dell’ordine era oramai troppo tardi. E’ morto così un geometra di 42 anni, molto noto a Boscoreale, centro alle pendici del Vesuvio.

Nei videomessaggi la vittima annuncia il ”gesto estremo” come lui stesso lo definisce, lanciando accuse nei confronti di una donna che, a suo dire, lo avrebbe tradito. In “rete” i video hanno raccolto tanti commenti e condivisioni. ”Sto facendo questo video e sono molto ansioso – dice Balzano nei due filmati, che durano in totale più di 30′- ho paura, succederanno cose terribili dopo questo video e non potrò fare niente. Purtroppo lei mi ha distrutto e mi ha rovinato la vita”.