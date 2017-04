Bosniaco di 20 anni adesca un 40enne e consuma un rapporto: poi si finge minorenne e...

RHO – Un commerciante di 40 anni residente a Rho, vicino Milano, aveva conosciuto un ragazzo bosniaco di 20 anni sui social network. I due, dopo vari scambi di messaggi, si erano incontrati in un motel in provincia di Bergamo ed hanno consumato un rapporto sessuale. Al termine del loro incontro il 40enne aveva dato 200 euro al ragazzo, dopo che questo gli aveva riferito dei problemi economici della sua famiglia.

Dopo quel primo scambio di denaro, dal ragazzo erano arrivate altre richieste: il 20enne si era infatti finto minorenne ed era arrivato a chiedere 500 euro, minacciandolo in caso contrario di andare a denunciarlo alla polizia assieme alla madre. Il 40enne ha preferito pagare per evitare qualsiasi problema fino ad arrivare a pagare circa 1.500 euro.

Alla fine, davanti all’ennesima richiesta, gli agenti del commissariato di Rho hanno arrestato in flagrante il 20enne nella stazione della cittadina: gli agenti si erano appostati in borghese per assistere all’ennesima consegna di denaro da parte del commerciante.

Il ragazzo di 20 anni è finito in manette con l’accusa di estorsione aggravata e continuata. Il ragazzo si trova adesso in carcere a San Vittore. Anche la madre di 50 anni era coinvolta: per lei è scattata una denuncia a piede libero.