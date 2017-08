PIACENZA – Rivolta anti-immigrati in provincia di Piacenza, con scritte razziste sul muro e balloni di fieno accatastati per impedire gli ingressi della struttura destinata a ospitare quindici profughi minorenni. E’ questa la protesta andata in scena nelle ultime ore in un Comune del piacentino, a Breno di Borgonovo Valtidone.

Qui erano attesi i 15 giovani richiedenti asilo (provenienti da Senegal, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Guinea) ma alcuni abitanti della frazione hanno protestato, e qualcuno non ha esitato a chiudere tutti gli accessi della ex scuola (una struttura rimessa a nuovo di recente proprio per accogliere i profughi) bloccando ogni ingresso con delle pesanti balle di fieno accatastate l’una sull’altra.

Sul muro qualcuno ha scritto frasi razziste e contro la cooperativa Ippogrifo che ha in gestione la struttura. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piacenza, il sindaco del paese e personale della prefettura, che si sono occupati di far liberare gli accessi e permettere l’ingresso dei quindici richiedenti asilo.