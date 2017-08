BRESCIA – Maxi sequestro di carne avariata in un ristorante kebab a Brescia. I carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità di Brescia sono entrati in azione sabato 5 agosto in un kebab del capoluogo in zona stazione.

Dai rilievi effettuati dai carabinieri, informa il Giorno, la carne è risultata avariata: così è scattato il sequestro di oltre sessanta chili di merce.

Il titolare del locale, un uomo di origine pachistana, è stato denunciato dai Nas per violazione della normativa sanitaria.

Racconta il Giornale di Brescia: