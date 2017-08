BRESCIA – Un ragazzo si è arrampicato sul muretto di una villetta a Brescia per prendere un grappolo d’uva, ma quello che non si aspettava di sicuro era la reazione del padrone di casa. L’uomo, 70 anni, ha visto l’ombra sulla recinzione e ha pensato si trattasse di un malvivente, così senza dubbi ha imbracciato la sua pistola e ha sparato. Il giovane di 21 anni è rimasto leggermente ferito ed è stato denunciato per tentato furto, mentre il proprietario della casa, 70 anni, è stato denunciato per lesioni aggravate e l’arma utilizzata è stata sequestrata.

Federica Pacella scrive sul quotidiano Il Giorno che non è chiaro se l’uomo abbia sparato con l’intento di colpire il presunto ladro o solo per spaventarlo, ma tutto si sarebbe risolto con un equivoco. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto nella zona della Volta di Brescia: