BRINDISI – Ancora una notte tragica sulle strade. Due giovani sono morti in due distinti incidenti avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro nei pressi di Brindisi.

Nel primo caso, un 25enne di Ostuni, Domenico Mola, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Ostuni a Rosa Marina. La vittima viaggiava con un altro ragazzo a bordo di una moto, quando quest’ultima è finita fuori strada. L’altro ragazzo è rimasto ferito.

Nel secondo caso, un violentissimo e mortale scontro sulla strada provinciale che collega Oria con Torre Santa Susanna, a ridosso del centro abitato di Torre. A perdere la vita una 30enne, Susanna Carrozzo, passeggera di una Lancia Y condotta da un altro giovane che, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muro a ridosso della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto, dopo una segnalazione, i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e due mezzi del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La sfortunata 30enne è morta poco dopo all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.