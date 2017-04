Bruno Vallini travolto da suv guidato da Ettore Racchelli, ex assessore

MILANO – Un morto e quattro feriti. E’ questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 12 aprile, in provincia di Verbania, lungo la Statale 34, tra Fondotoce e Gravellona. A perdere la vita è stato Bruno Vallini, un camionista di cinquantadue anni, residente a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un suv Range Rover guidato dall’imprenditore ed ex assessore della Regione Piemonte, Ettore Racchelli, un’auto Peugeot e due tir. La vittima, invece, in quel momento stava per risalire sul camion dopo una sosta con un collega, anche lui rimasto ferito in maniera grave.

Secondo una prima ricostruzione, riporta la Stampa, l’auto guidata dal politico – con Forza Italia dal 1998 al 2004 – avrebbe tentato un sorpasso su un rettilineo. Rachelli avrebbe visto all’ultimo l’auto in arrivo nella direzione opposta e per evitarla avrebbe sterzato a sinistra nella direzione dei due camion fermi. I due autotrasportatori – dipendenti per una ditta di Pero – sono rimasti schiacciati tra il suv e i tir. Anche l’ex assessore è rimasto ferito ma lievemente. L’uomo è stato sottoposto a prelievo ematico per verificare le sue condizioni psicofisiche la momento dell’incidente.