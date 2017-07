Budrio, scomparso ragazzino di 14 anni: trovati bici e zaino

BOLOGNA – Sono in corso nelle campagne di Budrio, in provincia di Bologna, nella zona Malcampo, le ricerche di un ragazzino di 14 anni scomparso da ieri 6 luglio.

L’adolescente, scrive Bologna Today, non ha fatto ritorno a casa e non si è fatto sentire. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che, in questo momento, stanno perlustrando la zona insieme a vigili del fuoco e sommozzatori.

A quanto si apprende, stamattina sarebbero stati ritrovati, durante la ricerca, la bicicletta e lo zaino del 14enne vicino all’argine del canale Emiliano-Romagnolo.