BUSTO ARSIZIO – Ha preso a pugni le anziane sorelle, di 63 e 84 anni e poi è scappato. E’ accaduto giovedì 16 novembre a Busto Arsizio, in provincia di Varese. L’uomo, un cittadino romeno è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Mentre le sorelle sono finite all’ospedale: la più anziana delle due è in coma per un’emorragia cerebrale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due donne stavano passeggiando nel centro cittadino quando il giovane, apparentemente senza motivo, forse era sotto effetto di alcol ma gli accertamenti sono ancora in corso, si è scagliato contro la più giovane delle due colpendola allo sterno con un pugno e facendola cadere a terra.

Allontanatosi di qualche metro, mentre la più anziana delle due stava cercando di aiutare la sorella ad alzarsi, il malvivente è tornato sui suoi passi colpendo anche l’84 enne con un pugno al volto. L’anziana donna è caduta a sua volta per terra picchiando violentemente la testa.

L’aggressore a quel punto è fuggito ma è stato individuato e fermato pochi minuti dopo, grazie all’aiuto di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato la polizia.

Le due anziane sorelle, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Dalle poche parole che la più giovane è riuscita a dire agli agenti, sembrerebbe che l’aggressore, con precedenti penali per aggressione alle spalle, non abbia tentato di rapinarle né abbia proferito parola, prima di colpirle. Con il passare delle ore, le condizioni della più anziana delle due sono peggiorate. La prognosi è riservata ed è in serio pericolo di vita.