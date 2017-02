Busto Arsizio, violenza al centro per minori: adolescenti abusano di operatrice

MILANO – Un gruppo di quattro adolescenti ospiti di un centro per minori ha sequestrato, rapinato e violentato una operatrice di 30 anni. La donna lavorava nel centro per minorenni di Busto Arsizio, vicino Varese, ed è stata aggredita dai quattro ragazzi che l’hanno chiusa in una stanza del centro per l’intera notte, l’hanno presa a bastonate e palpeggiata. L’episodio risale al 17 marzo 2016 ma ora per i quattro giovani, che hanno tra i 14 e i 17 anni, sono stati condannati a pene fino ai 3 anni per violenza sessuale di gruppo, aggravata dal ruolo di incaricato di pubblico servizio ricoperto dall’educatrice.

Manuela Messina sul quotidiano La Stampa scrive che il tribunale dei Minorenni ha condannato i quattro adolescenti ospitati nel centro di Busto Arsizio al carcere: