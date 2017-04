Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), tragico incidente: è morta Federica Ravì, incinta all’ottavo mese

CADELBOSCO DI SOPRA, REGGIO EMILIA – Tragico incidente sulla statale 63 che da Santa Vittoria di Gualtieri porta a Cadelbosco Sotto, in provincia di Reggio Emilia: è morta Federica Ravì, una 25enne incinta all’ottavo mese. Alla guida c’era il fidanzato Luigi Lerose, che ora è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo e sarebbe andato a sbattere contro uno degli alberi che costeggiano la strada.

“Non importa se non eri stato pianificato perché adesso sei l’Unica cosa che desideriamo”, aveva scritto appena qualche giorno fa postando una foto di Luigi che le baciava la pancia “a forma di cocomera”. “Sii una donna forte, così che tua figlia abbia un modello da seguire e tuo figlio, quando un giorno sarà uomo, saprà cosa cercare in una donna”, aveva aggiunto poco dopo sul social network.