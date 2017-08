CAGLIARI – Ricorderà la vacanza in Sardegna il turista francese di 27 anni multato ieri pomeriggio, 27 agosto, dalla polizia municipale di Cagliari perché sorpreso a fare la pipì a bordo strada. Il giovane, residente a Versailles, dovrà infatti pagare una multa di 3mila e 333 euro.

Il singolare episodio è avvenuto poco prima delle 18 sul lungomare del Poetto di Cagliari, all’altezza di via Ausonia. I vigili urbani, impegnati nel consueto pattugliamento, hanno visto il turista fermo sul ciglio della strada, accanto a lui una coetanea. All’improvviso il giovane si è parzialmente denudato, iniziando a urinare; nonostante a poco più di 50 metri, oltre i chioschi, ci fossero i bagni pubblici. Gli agenti della Municipale sono intervenuti subito.

Il francese ha prima fatto intendere che comprendeva l’italiano, quando però ha capito di aver commesso una irregolarità e che i vigili stavano per fargli la multa ha fatto finta di non intendere. Un comportamento che non gli è servito ad evitare la salatissima contravvenzione.

In particolare, al turista francese è stato contestato l’articolo 726 del codice penale, “Atti contrari alla pubblica decenza”, i vecchi atti osceni in luogo pubblico che prevedevano, prima dell’entrata in vigore della depenalizzazione (Legge 24 novembre 1981, n. 689), una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. Con la depenalizzazione, andando incontro a chi ha commesso il reato, si può applicare una sanzione pari al doppio del minimo (5.000 euro) o a un terzo del massimo (10.000) stabilito dalla vecchia legge. Al francesce è stata applicata quest’ultima fattispecie (3.333 euro di multa).