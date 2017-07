CASERTA – Un aereo ultraleggero è precipitato a Caiazzo, in provincia di Caserta, la mattina del 9 luglio e per il pilota non c’è stato nulla da fare. Angelo Mone, 43 anni e pilota esperto, è morto nello schianto che potrebbe essere stato dettato da un incidente meccanico o da un malore improvviso. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sull’incidente ed esclude che a causare la caduta possa essere stato un errore umano.

Vincenzo Ammaliato sul quotidiano Il Mattino scrive che Angelo Mone era a bordo del suo deltaplano partito al campo di volo Club Rains vicino a Piana di Monte Verna, quando arrivato all’altezza di Caiazzo ha perso il controllo del mezzo: