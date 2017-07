Cairate (Varese), dà fuoco alle auto dei vicini perché parcheggiano male

Acqua, emergenza, perché ? Senza mercato, monopolio pubblico e privato, privatizzazione fallisce

Emergenza siccità a Roma e in gran parte d' Italia. Segna il punto più basso, almeno finora raggiunto, di come l’ Italia sia caduta in basso in questo mezzo secolo. Una volta d’estate a Genova razionavano l’acqua in estate e tutti facevano la fila alle fontanelle. A Roma l’acqua non mancava mai. Se siamo finiti a questo livello, la colpa è….del fallimento delle tanto sbandierate privatizzazioni.