ROMA – Cala Biriola a “numero chiuso”. Per preservare la spiaggia sarda, sindaco sfida il tabù. Perla del Golfo di Ortisei nella Sardegna orientale, Cala Biriola è un paradiso affacciato su un mare cristallino e disteso su finissima spiaggia di un bianco abbagliante. Raggiungibile a fatica da terra ha anche un’altra “qualità” che contribuirà a preservarne la magia: è una costa visitabile a numero chiuso.

Massimo 300 visitatori, chi tardi arriva dovrà riprovarci il giorno dopo: il sito, irraggiungibile solo per i pigri, era meta di un pellegrinaggio divenuto insostenibile. L’altra notizia sta nel fatto che nessuno ha protestato, chiunque si faccia almeno un’ora di strada non asfaltata per arrivarci, ha compreso l’importanza di una limitazione agli accessi non rinviabile. Nemmeno dal Tar giungono contrordini, l’ordinanza del sindaco di Baunei è perfettamente applicabile.