ROMA – Calabria: la Regione blocca i controlli sui falsi invalidi che ricevono il vitalizio. Il finto cieco che la domenica faceva il guardalinee di calcio, il finto zoppo che la domenica giocava a calcio… Di falsi invalidi la regione Calabria conta un tasso del 6,3% rispetto a una media nazionale del 4%: ma sono ben protetti, proprio dalla Regione, stavolta con la lettera maiuscola dell’istituzione.

Che fa muro – segnala Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera – ben spalleggiato dal giudice del Consiglio di Stato per bloccare i controlli più rigorosi associati alle valutazioni dell’Inps, meno “generose” delle Asl locali nel concedere il vitalizio ai presunti invalidi.

Succede che – ed è un record per la giustizia amministrativa – che due giorni dopo la sentenza del Tar che autorizzava il progetto Inps per ridurre i contenziosi con le Asl, il giudice d’appello del Consiglio di Stato ha rinviato tutto al 21 settembre, peraltro una settimana prima che, il 1° settembre, entrassero in vigore le nuove regole.