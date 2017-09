BRESCIA – Una giovane mamma è la vittima del drammatico incidente stradale che si è verificato questa mattina a Calcinato, nel Bresciano, lungo la Statale 11 che collega Ponte San Marco a Lonato. Delfina Armanini, classe 1972 , è stata investita da un’auto a pochi metri da casa, poco dopo le 5.30.

Come riporta Il Giorno, iImmediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i volontari del Cosp di Bedizzole, ma per la 45enne non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sul colpo. Gli agenti della stradale di Montichiari stanno ancora ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto, di certo si sa che la donna è stata centrata in pieno da un Suv di colore scuro, a pochi metri dalla fermata dell’autobus.