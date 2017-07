Caldo? La prossima settimana l’ondata più forte dell’anno: picco di 40 gradi

ROMA – Un week end, quello in corso, con tempo soleggiato e temperature in aumento, ma si prospetta per la prossima settimana la quinta ondata di caldo intenso della stagione, che potrebbe anche segnare nuovi record di temperature. Da lunedì infatti, fanno sapere i meteorologi del Centro Epson Meteo, il rinforzo dell’Anticiclone Nord Africano innescherà una nuova ondata di caldo, determinando un rapido rialzo delle temperature, con picchi massimi che potranno raggiungere i 40 gradi nel corso poi della settimana in molte zone del Centrosud e della pianura padana.

Soltanto l’estremo settore di Nordovest, in particolare le Alpi piemontesi e la Val d’Aosta, vedranno una situazione più variabile con la possibilità di temporali che contribuiranno a mantenere, almeno nella prima fase, le temperature più contenute. Da metà settimana quindi le temperature risulteranno molto elevate raggiungendo punte di 40 gradi; non è escluso che in questa fase più intensa, che durera’ almeno una settimana, non vengano stabiliti nuovi record di temperatura.

Notevole sarà anche l’estensione territoriale dell’ondata di caldo: l’Anticiclone Nord-Africano, con la sua rovente massa d’aria sahariana, interesserà gran parte del Continente europeo, spingendosi per 4.500 chilometri fino al Baltico. Questa situazione aggraverà notevolmente la già critica situazione relativa alla siccità e all’elevato rischio di incendi.