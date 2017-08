RICCIONE – Crede sia un accendino e invece era una pistola. Cameriera ai piani ferita con un colpo di pistola, rinvenuta in una camera d’hotel a Riccione, i carabinieri rintracciano e arrestano il proprietario dell’arma per porto d’arma clandestina. E’ successo lunedì mattina poco prima delle 9. Due cameriere, mentre rifacevano una camera appena liberata, hanno trovato una pistola, di piccola calibro, una 22 e credendola un accendino hanno iniziato a giocarci. Per scherzo una delle due donne l’ha puntata verso l’altra e ha tirato quello che nelle sua mente doveva essere un finto grilletto. E invece un colpo è partito e oltre a ferire lievemente con il contraccolpo la donna che impugnava la calibro 22 ha preso all’addome l’altra cameriera, trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata operata e non è in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri di Riccione hanno quindi appurato che la stanza era stata appena lasciata da una famiglia, madre, padre e figli piccoli, in vacanza in Riviera, e trasferiti in un altro hotel collegato. E’ stato semplice per i carabinieri rintracciare quindi gli ospiti e quando, in seguito alla perquisizione della nuova sistemazione, i militari hanno trovato un proiettile, corrispondente all’arma già sequestrata, è scattata la denuncia e poi l’arresto disposto dal sostituto procuratore Davide Ercolani per possesso di arma clandestina. In manette un pregiudicato di Roma, di 42 anni, M.B., che nel trasferimento da una stanza all’altra ha dimenticato l’arma.