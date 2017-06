FIRENZE – Camilla Sestini, la donna rimasta gravemente ferita in un incidnte a Campi Bisenzio tra il 20 e 21 giugno, è morta. La donna di 37 anni non ce l’ha fatta, le ferite riportate nell’incidente avuto mentre viaggiava in scooter con il compagno Massimiliano Tofani, che è morto sul colpo, erano troppo gravi. Camilla era ricoverata all’ospedale Careggi di Firenze in condizioni disperate e si è spenta il 22 giugno.

Massimo Mugnaini su Repubblica nell’edizione di Firenze scrive che mentre Massimiliano, fiorentino di 48 anni, è morto sul colpo, la sua compagna Camilla è rimasta per due giorni in ospedale a lottare per la vita: