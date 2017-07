Campobello di Mazara, Giuseppe Marcianò freddato da 2 killer: delitto di mafia?

Omicidi stradali, più di uno al giorno. Big killer smartphone, alcol, e droga

Omicidi stradali, più di uno al giorno. Omicidio stradale è quando uno/a alla guida di auto o moto o camion o quel che sia causa la morte di altro essere umano perché salta semafori, va troppo veloce, fa inversione di marcia, azzarda sorpasso vietato...Ammazzare qualcuno perché non si rispetta il codice della strada, il buon senso, le regole minime e in fondo non si rispetta neanche un po' il prossimo.