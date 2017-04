PADOVA – Scontro a tre nella tarda serata di lunedì 17 aprile in contrada dei Notari a Camposampiero, in provincia di Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto tre autovetture di cui una è rimasta rovesciata: nessun ferito per fortuna.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture. Sul posto il personale sanitario del Suem 118 e i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.