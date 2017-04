NAPOLI – Nuovo scandalo a luci rosse per i sacerdoti, ma stavolta la canonica è cambiata. Se il caso di Don Andrea Contin ha dato il via alla scoperta dei festini gay nelle parrocchie del nord Italia, un nuovo scandalo arriva ora ma dalla provincia di Napoli. La Procura ha perquisito prima di Pasqua le canoniche di due preti, l’ex parroco di Pizzofalcone e il parroco di Pozzuoli, a caccia di prove su presunti rapporti a pagamento con clienti di genere maschile.

L’inchiesta partita dalla rivista Panorama ha scoperchiato il vaso di Pandora delle canoniche delle chiese italiane e delle abitudini a letto dei loro parroci. Emanuela Longo sul sito Il Sussidiario scrive che durante la trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso si è tornato a parlare delle canoniche a luci rosse e dopo il caso di Don Andrea Contin, attorno al quale è sceso il silenzio, arriva ora un nuovo parroco protagonista di festini gay, stavolta dalla Campania: