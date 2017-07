Capanne di Marcarolo, scivola dalla rupe: ragazzino incastrato sotto un masso

ALESSANDRIA – Vigili del fuoco in azione nel parco Capanne di Marcarolo, in località Molino Nuovo di Bosio (Alessandria), per liberare un ragazzino che è rimasto incastrato sotto un masso. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 28 luglio, quando il ragazzino è scomparso alla vista dei suoi famigliari. L’adolescente sarebbe scivolato da una rupe.

Sono entrati in azione i vigili del fuoco, anche con un elicottero, il 118 e il soccorso alpino. La zona in cui stanno operando i soccorritori, al confine tra Piemonte e Liguria, è impervia e le comunicazioni sono rese difficili dalla mancanza di copertura del segnale.