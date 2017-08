PALERMO – Una ragazza di 14 anni, Gea, è morta cadendo dagli scogli mentre si trovava al mare sul litorale San Gregorio di Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

La ragazza, che viveva a Monza, era in vacanza in Sicilia con la famiglia. Inutile l’arrivo sul posto di personale medico e anche di un elicottero del 118: i medici hanno cercato di rianimarla, ma non hanno nemmeno avuto il tempo di caricarla sull’eliambulanza, perché la giovane era già morta per le gravissime ferite riportare alla testa e alla schiena.

Gea, scrive il quotidiano Il Giorno, si trovava in vacanza a Capo d’Orlando con i genitori e il fratellino. Scrive il quotidiano lombardo: