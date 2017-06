Carabinieri indagati a Massa, Lucio Barani scandalizzato: “Perché procuratore non indossa i calzini?”

ROMA – Scandalo alla procura di Massa Carrara, dove il procuratore Aldo Giubilaro, titolare dell’inchiesta sui carabinieri di Aulla, è finito al centro di una interrogazione parlamentare. Motivo? Non indossava i calzini in conferenza stampa (sic!). Per questo il senatore Lucio Barani ha chiesto delucidazioni ai ministri della Giustizia e della Difesa, interrogandoli sul decoro di tale scelta. La notizia appetitosa è riportata dal quotidiano Il Tirreno.

Sembra una burla, ma è successo davvero e così i ministri Andrea Orlando e Roberta Pinotti si sono trovati a dover rispondere, tra le altre cose, anche sulle caviglie n**e di Aldo Giubilaro.

Come è scritto infatti nell’interrogazione di Barani, firmata da altri 14 parlamentari: durante la conferenza stampa per comunicare le misure cautelari emesse nei confronti di 8 carabinieri della Lunigiana, il procuratore Giubilaro avrebbe tenuto “un atteggiamento sornione di soddisfazione”. Con l’aggravante di aver messo tutti in soggezione a causa “dell’abbigliamento poco consono, in particolar modo per l’assenza dei calzini, del procuratore Giubilaro che non ha dato certamente una buona immagine dell’amministrazione della giustizia”.

Il procuratore Giubilaro, raggiunto al telefono dal quotidiano Il Tirreno, non ha voluto commentare.