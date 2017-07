LECCE – Carlotta Angelica Mangia è la giovane vittima dell’ennesimo incidente stradale nel Salento, avvenuto intorno alle 11,30 di oggi, mercoledì 5 luglio.

La giovane, 20 anni, viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A180, guidata da A.M., un 27enne di Surbo, sulla strada che collega Trepuzzi a Surbo, all’ingresso del territorio leccese. Per cause che sono tuttora in fase di accertamento, il veicolo è uscito fuori strada: l’impatto è stato dapprima contro il muro di recinzione di un’abitazione, poi l’auto di è rovesciata sul lato destro, quello in cui sedeva la vittima. Quest’ultima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata sbalzata dal lunotto posteriore.

Carlotta è deceduta sul colpo: neppure l’intervento degli operatori del 118, scrive il Mattino, ha potuto scongiurare il drammatico epilogo della sua vita. Il conducente, ferito ma non in pericolo di vita, è stato intanto accompagnato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso: un’urgenza dettata più dalla dinamica, che dalla reale gravità delle sue condizioni. E’ stato affidato alle cure mediche, in attesa degli esiti degli accertamenti clinici.