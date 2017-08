VICENZA – Un anziano di 79 anni è stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada di Carré, in provincia di Vicenza, in bici e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La vittima si chiamava Silvano Lappo, originario di Malo, e l’incidente è avvenuto la mattina di venerdì 11 agosto, intorno alle 8,15.

A bordo della vettura che l’ha investito c’era un manager di 35 anni di Padova, che si stava recando a lavoro in una delle vicine aziende, e che dopo l’incidente si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Luca Pozza sul quotidiano Il Gazzettino scrive che il manager viaggiava a bordo di una Volkswagen Passat quando all’incrocio tra via Brenta e via Igna, due laterali della provinciale 349, ha investito Silvano Lappo, che era a bordo della sua bicicletta: