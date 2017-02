Carrefour licenzia 500 dipendenti: ecco i punti vendita a rischio chiusura

TORINO – Oltre 500 dipendenti di 57 ipermercati in Italia saranno licenziati da Carrefour. L’annuncio arriva dai sindacati che hanno chiesto un incontro con la società per conoscere il piano industriale e avranno solo 45 giorni di tempo per raggiungere un accordo sulla mobilità. I punti vendita a rischio chiusura sono Trofarello e Borgomanero, in Piemonte, e Pontecagnano, in Campania.

I sindacati hanno spiegato che oltre i 45 giorni di tempo a disposizione per raggiungere un accordo sindacale sulla mobilità, ci saranno altri 30 in sede ministeriale. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, parlando dei 500 licenziamenti annunciati da Carrefour ha commentato: