ROMA – È stato identificato l’autore del cartello affisso nei giorni scorsi nel parcheggio del centro commerciale Carosello a Carugate, in provincia di Milano. La persona verrà con ogni probabilità denunciata per diffamazione aggravata, l’ipotesi di reato per la quale la Procura di Monza ha già aperto un fascicolo contro ignoti.

Tutto è partito da un post pubblicato su Facebook una settimana fa da Claudio Sala, 46enne di Brugherio: “Quando ho letto il contenuto del cartello non credevo ai miei occhi. Mi sembrava impossibile che una persona potesse aver partorito quelle frasi così brutte e offensive”.

Sala decise di fotografare quelle parole e di diffondere l’immagine sui social. Sul cartello, plastificato e quindi preparato con cura dall’automobilista, c’è scritto questo, peraltro in un italiano improbabile: “A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato… sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!”.