ALESSANDRIA – Accoltellata a morte nella sua abitazione di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il corpo di Elena Seprodi, 48 anni e di origini romene, è stato trovato dai vigili urbani che erano in zona e hanno sentito le grida della donna. All’interno hanno trovato il l’ex marito Kuhtim Hasanaj, 49 anni e di origine albanese, che l’avrebbe accoltellata al culmine di un litigio per un presunto tradimento della donna e per questione di soldi.

Il delitto è avvenuto al civico 4 di strada Asti, in una casa di proprietà dell’uomo, non lontano dalla sede della Protezione civile dove si stava svolgendo un corso di aggiornamento per vigili urbani. Proprio i vigili urbani hanno avvertito le grida della donna e hanno dato l’allarme ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno fermato l’ex marito nell’appartamento e con il coltello da cucina, che presumibilmente è l’arma del delitto con cui Elena è stata ammazzata, ancora in mano.