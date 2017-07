LODI – Hanno picchiato l’anziana madre di 80 anni e per questo motivo il figlio e la compagna sono stati raggiunti da un decreto di allontanamento da casa. La storia di violenze domestiche arriva da Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, dove il figlio di 50 anni della donna ha ricevuto dai carabinieri la notifica di l’obbligo di allontanamento dalla casa della madre e contestualmente di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dall’anziana.

Mario Borra sul quotidiano Il Giorno scrive che l’anziana aveva accolto il figlio e la compagna nella sua casa, ma proprio allora è iniziato l’incubo:

“Per lei botte e percosse senza un apparente motivo, se mai ce ne fosse uno valido per alzare le mani. Anche la compagna del figlio, da quanto appreso durante le indagini successive, a volte le metteva le mani addosso. La donna ha sopportato una situazione veramente difficile, al limite, ma alla fine non ha più potuto tacere e far finta di niente: l’ennesima violenza nei suoi confonti (un violento spintone) le ha procurato la frattura di un braccio e il conseguente ricovero all’ospedale.

Per lei trenta giorni di prognosi e un tarlo nel cervello: denunciare mio figlio o no? Alla fine, però, la denuncia è partita (è comunque possibile farla scattare d’ufficio vista la prognosi) e le successive indagini hanno permesso ai militari dell’Arma di Casale di ricostruire la storia drammatica. Da qui la decisione dell’autorità giudiziaria che ha deciso per l’allontanamento di casa della coppia con la speranza che per l’anziana sia veramente finito un incubo”.