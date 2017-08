CASCINA (PISA) – Stava accendendo il barbecue in giardino con dell’alcol ed è stato avvolto dalle fiamme. Non ce l’ha fatta Beniamino Gennai, pensionato di 80 anni di Cascina (Pisa).

L’11 luglio era stato ricoverato in ospedale, a Cisanello, con gravi ustioni sul corpo, in particolare sulle gambe, e intossicazione da fumo. Dopo quasi un mese l’uomo è morto.

L’incidente era avvenuto nel giardino della sua casa in via Macerata a San Frediano a Settimo, frazione di Cascina, come racconta il Tirreno:

L’uomo, come spiegarono i vigili del fuoco, era rimasto ustionato mentre accendeva il barbecue con dell’alcol. Chissà quante volte l’uomo aveva acceso il fuoco con l’alcol e chissà quanti altri lo fanno. Ma quella sera c’è stato qualcosa che non andò come le altre volte e la bottiglia rimase coinvolta nell’incendio che poi è stato fatale al pensionato. Le fiamme, tra l’altro, si erano subito propagate ad una baracca adiacente, che all’interno custodiva attrezzi per il giardinaggio e due bombole di gpl (…). Il fuoco aveva distrutto completamente la baracca, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Cascina, giunti sul posto con un’auto pompa serbatoio ed un’autobotte, aveva scongiurato l’esplosione delle due bombole. Insomma, il peggio sembrava essere stato evitato anche se c’erano molte preoccupazioni per le condizioni del pensionato che però aveva reagito bene alle prime cure e questo aveva dato speranze anche ai familiari. Le principali ustioni, infatti, l’uomo le aveva sulle gambe, anche se ci sono poi state conseguenze che evidentemente non si sono rivelate trascurabili a causa del fumo che aveva respirato.

Alla fine, però, Beniaino Gennai non ce l’ha fatta: operato e mantenuto in coma farmacologico, è morto per quello che sembrava solo un banale incidente.