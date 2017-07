Cassinone di Seriate, rom va al ristorante e gli rubano la Lamborghini

CASSINONE DI SERIATE (BERGAMO) – Rom va a mangiare al ristorante e quando esce nel parcheggio non trova più la sua Lamborghini: gliel’hanno rubata. E’ accaduto a Cassinone di Seriate, in provincia di Bergamo.

Come racconta La Provincia di Varese, domenica scorsa, 25 giugno, l’uomo era andato a cena in un ristorante insieme alla moglie e aveva lasciato la fuoriserie parcheggiata nel cortile esterno del locale.

Uscito dal ristorante dopo una decina di minuti, ha scoperto che l’auto non c’era più. A quel punto ha chiamato i carabinieri, che hanno inviato al ristorante una pattuglia.

Il proprietario dell’auto è stato quindi accompagnato in caserma per la formalizzazione della denuncia. Ha dato ai carabinieri la descrizione della macchina, intestata a lui. Da lì sono scattate le ricerche, con le indicazioni diramate a tutte le pattuglie in servizio nella provincia di Bergamo. Ma dell’auto, nessuna traccia.

Racconta il quotidiano varesino:

I carabinieri di Seriate hanno contestualmente avviato anche una serie di accertamenti per ricostruire nei dettagli il furto. Accertamenti che sono ancora in corso: in particolare i carabinieri di Seriate stanno risalendo alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi pubblici che si trovano nelle vicinanze del ristorante dove è stato messo a segno il furto della Lamborghini.

Si cerca così di capire se qualche telecamera abbia ripreso il passaggio dei ladri, che si sono diretti verso il centro di Seriate o in direzione opposta.