TORINO – Il cadavere di una donna, di cui ancora non si conosce l’identità, è stato ritrovato nella mattinata di sabato 19 agosto da un cacciatore che stava percorrendo le rive del fiume Po in località Baraccone, nel Comune di Castagneto.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, appartiene a una donna di circa 60 anni, alta circa 1.55 m e di corporatura robusta, con al collo una catenina con un ciondolo raffigurante padre Pio e una fede nuziale priva di incisioni. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla identità della donna e per stabilire le cause del decesso.