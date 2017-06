Castel Bolognese, accoltella compagno di scuola rivale in amore: arrestato 19enne

RAVENNA – Ha accoltellato un compagno di scuola e suo rivale in amore. Per questo un giovane di 19 anni di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, è stato arrestato lunedì sera. Il ferito è un 17enne che ha rimediato un taglio di circa 10 centimetri a una guancia, sei punti a una spalla e un’ulteriore lesione a un dito.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto è accaduto verso le 17 di fronte alla piscina comunale, dove il 19enne avrebbe dato appuntamento al 17enne in seguito all’ennesima telefonata che quest’ultimo aveva fatto alla sua ex, una ragazzina di 15 anni ora fidanzata con il maggiorenne.

Secondo quando poi riferito ai carabinieri, il 19enne è andato all’appuntamento in bici portando con sé un cutter con l’intenzione a suo dire di spaventare il rivale ma non di ferirlo. La lite è però presto degenerata anche in ragione di pregresse scaramucce che si erano verificate a scuola.

Dopo l’accoltellamento, il 19enne si è dato alla fuga. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche operatori del 118 e agenti del più vicino Commissariato. Il sospettato è stato raggiunto poco dopo nella sua abitazione: aveva già lavato e riposto il cutter nel garage e aveva appena avvertito la fidanzatina di quanto successo.

Della vicenda è stato subito informato il Pm di turno Stefano Stargiotti. Il giovane si trova ora ai domiciliari con l’accusa di lesioni aggravate in attesa della fissazione dell’udienza di convalida.