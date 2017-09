Castelfiorentino (Firenze), donna investita e uccisa. Caccia al pirata della strada

CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – Una ragazza è stata investita e uccisa nella notte tra venerdì e sabato 9 settembre intorno alle 3.30 lungo la strada regionale 429 a Petrazzi, nel comune di Castelfiorentino (Firenze).

La ragazza, secondo le prime ricostruzioni, è stata investita da un veicolo il cui conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso. Indagini sono in corso, si spiega dall’Arma, per ricostruire la dinamica e risalire al conducente del veicolo.

Accertamenti in corso anche per risalire all’identità della vittima, che non aveva con sè documenti. Sul posto sono intervenuti, insieme ai carabinieri della compagnia di Empoli, i sanitari inviati dal 118: la giovane sarebbe però morta subito in seguito all’investimento. La strada regionale è stata momentaneamente interdetta alla circolazione stradale, per consentire i necessari rilievi ed accertamenti. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Firenze.