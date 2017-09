CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – Investita da un mezzo pesante che avrebbe poi proseguito la marcia: è questa l’ipotesi fatta dai carabinieri come presumibile riguardo alla 19enne trovata morta nella notte tra venerdì e sabato lungo la strada regionale 429, nel territorio del comune di Castelfiorentino (Firenze). La vittima si chiamava Sara Scimmi, residente a Castelfiorentino, cittadina dove era conosciuta anche perché era una volontaria della Misericordia.

I familiari avrebbero fatto il riconoscimento all’istituto di medicina legale di Firenze dove la salma è stata trasferita. Sul fronte delle indagini gli investigatori dell’Arma hanno ascoltato alcuni testimoni e visionato telecamere da cui però, secondo quanto spiegato dai carabinieri, non risulterebbero emergere elementi particolari. Da quanto appreso sembra che la giovane venerdì sera si fosse recata in un locale che si trova a poche decine di metri da dove è stata investita, lungo la regionale che in quel tratto si chiama via Ciurini, una zona artigianale dove sono poche le abitazioni.